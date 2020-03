Dans un entretien accordé à notre confère Tennis Magazin en Allemagne, le joueur russe Daniil Medvedev a confirmé qu’effectivement on pouvait considérer que son jeu était un peu à part sur le circuit : « C’est certain que j’ai une technique différente de celle des autres joueurs. Je ne sais pas pourquoi je joue de cette manière, mais clairement je ne veux pas le changer maintenant. Je ne pense pas qu’il y ait une bonne ou une mauvaise technique. Il y a une technique dite esthétique et une autre moins belle. »