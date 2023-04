Daniil Medvedev ne compte pas s’avouer vaincu d’avance.

Si ce n’est un secret pour personne qu’il est moins perfor­mant sur terre battue que sur dur, le Russe est loin d’être un « peintre » sur cette surface comme le prouve par exemple son quarts de finale disputé à Roland‐Garros en 2021 ou encore sa demi‐finale à Monte‐Carlo en 2019, édition sur laquelle il avait battu coup sur coup Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic.

Une donnée qu’il ne s’est pas privé de rappeler en confé­rence de presse après son titre sur le Masters 1000 de Miami : « Mais je sais que je peux bien jouer sur gazon et terre battue. La grande diffé­rence, c’est que, sur dur, j’arrive à gagner des matchs sans être à mon meilleur niveau, et sur terre non. Je peux perdre faci­le­ment si je suis un peu en dessous. Espérons donc que je sois à mon maximum pour la saison sur terre. Je sais que je peux bien jouer sur terre battue, j’ai battu Novak (Djokovic) une fois. En fait, j’ai même battu Novak et Tsitsipas lors du même tournoi. C’est plutôt pas mal comme performance. »