A l’issue de son succès face à Sinner qui le propulse en demi‐finale de l’Open 13 où il jouera Ebden, le Russe en a profité pour rendre hommage à Novak Djokovic et son record à la tête du clas­se­ment ATP : « C’est un exploit incroyable qui, j’en suis sûr, le rend très heureux. En voyant comment il joue, je suis convaincu qu’il peut atteindre 400 semaines en tant que numéro un. Bien sûr, nous allons essayer de l’empêcher mais il faut bien avouer qu’à l’Open d’Australie je n’ai rien fait contre ou presque, mais il faut savoir l’ac­cepter car ce genre de situa­tion arrive parfois dans le sport. De toute façon personne ne me faci­li­tera la tâche. Mais bon, je dis toujours la même chose à propos du Big Three : ils sont de la folie absolue, très proba­ble­ment les records qu’ils ont atteints ne seront pas battus avant 100 ans. C’est très étrange de voir quelque chose comme ça dans le sport et je ne pense pas qu’on puisse dire que les autres ne sont pas bons, je ne pense pas qu’ils aient de quoi avoir honte »