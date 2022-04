Après sa défaite face à Hurkacz, Daniil Medvedev a dressé un bilan de cette première partie de saison où il semble bien qu’il ait manqué de punch et d’énergie depuis sa cruelle défaite face à Rafael Nadal. Le Russe ne nie pas cette analyse et selon lui tout est entrain de se remettre dans l’ordre.

« Je pense que le premier tournoi à Acapulco n’a pas été facile en termes de sensa­tions, comme tout ce qui s’est passé en Australie, ce qui, je pense, a eu des consé­quence sur Indian Wells, comme si je ne me sentais pas dans la bonne direc­tion dans mon tennis. Et en même temps j’ai essayé de trouver une solu­tion. Ici, comme je l’ai dit, j’ai l’im­pres­sion d’avoir trouvé la bonne direc­tion pour gagner des tour­nois. Le mois de mars n’a été facile pour personne. J’ai juste essayé de jouer autant que possible, de bien m’en­traîner aussi , parce que c’est mon travail. J’ai essayé de jouer du bon tennis. Au final, je suis plutôt content du tournoi de Miami parce que je pense que cette surface et ces balles, ces deux tour­nois sur dur, n’étaient défi­ni­ti­ve­ment pas pour moi, comme si j’avais du mal, comme si c’était doulou­reux de jouer mentalement »