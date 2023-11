Daniil a réalisé une bonne saison alors que ce n’était pas vrai­ment gagné comme l’a expliqué le Russe. Tout a changé en fait aux Pays‐Bas.

« Avant Rotterdam, à l’en­traî­ne­ment, je me sentais très mal, très mal. Je n’ar­ri­vais pas à mettre la balle dans le court. Puis j’ai perdu le premier set contre Davidovich. Je m’en souviens encore. Après le premier set, tout s’est amélioré. Les titres, les finales, ce genre de choses. D’une manière géné­rale, je suis content de ce que j’ai accompli cette saison. Je vais essayer d’en tirer des leçons et d’en faire plus la saison prochaine car, comme on dit, Sinner, Alcaraz, Novak, ils jouent de mieux en mieux. Si vous voulez essayer de rester au sommet, vous devez vous améliorer sans cesse »