Lors de son inter­view accordée à The National News, dans laquelle il s’est exprimé sur le retour tant attendu de Rafael Nadal avant d’évo­quer l’ap­pa­ri­tion d’un « Big 4 » sur le circuit, Daniil Medvedev a parlé avec fran­chise de sa moti­va­tion à 27 ans.

« Chacun aura une moti­va­tion diffé­rente pour des raisons diffé­rentes. Et je vais être honnête, ces deux dernières années, même l’année dernière, quand j’ai eu un parcours extra­or­di­naire, j’ai senti que j’étais en train de changer. C’est normal. Je vieillis. je n’ai plus 23 ans à la conquête de mon premier grand titre. À ce stade de ma vie, du moins main­te­nant, j’es­père que cela durera long­temps. J’ai la plus grande moti­va­tion qui soit pour conti­nuer à trouver mes limites, pour aller toujours plus loin. J’essaie d’être encore plus profes­sion­nelle, de me battre davan­tage, d’être meilleur sur le terrain. À la fin de la saison, j’étais un peu trop dispersée parce que j’étais menta­le­ment fatigué. Je vais donc essayer de faire tout cela mieux l’année prochaine et j’es­père devenir un meilleur joueur. »