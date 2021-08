Daniil Medvedev est l’un des préten­dants sérieux pour remplacer un jour Novak Djokovic à la place de numéro 1 mondial même si pour l’ins­tant la tache semble diffi­cile : « Pour commencer, devenir n°1 mondial avec Novak Djokovic toujours là n’est pas une chose facile, puis­qu’il remporte tous les matchs qu’il a disputés dans les tour­nois du Grand Chelem. La seule solu­tion est de le battre en finale. Ça m’est arrivé en Australie, donc on ne sait jamais. Si je l’avais battu ce jour‐là, peut‐être que je serai plus proche aujourd’hui, ce serait 800 points de plus pour moi et 100 de moins pour lui, mais il m’a battu, c’est la réalité. J’essaie juste d’ob­tenir mon meilleur tennis, je sais que si sur une année je gagne deux tour­nois du Grand Chelem et quelques Masters 1000, je serai le nouveau n°1, donc c’est pour ça que je me bats. Bien sûr, je veux être n°1, mais il faut d’abord que je gagne les gros titres, c’est ce que j’es­saie de faire ».