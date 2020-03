Daniil Medvedev, cinquième joueur mondial, a quitté les Etats-Unis pour rejoindre son domicile dans le Sud de la France. Le Russe s’est confié à GoTennis.ru sur la crise actuelle : « Je rentre à Monaco maintenant. Si j’ai bien regardé, il n’y avait qu’un seul cas confirmé de coronavirus et c’était avant de m’envoler. Je pense que c’est assez sûr là-bas. On ne sait pas combien de temps ça va durer et ce qui va se passer dans le monde. Je ne peux pas faire la moindre supposition sur ce sujet. La chose la plus importante est de rester en bonne santé, c’est la principale priorité, comme pour toutes les personnes qui nous sont chères, afin que moins de personnes contractent ce virus. J’espère que la situation va s’améliorer car toutes les mesures semblent avoir été prises. »