Après une saison 2022 mitigée, marquée par des décep­tions en Grand Chelem et en Masters 1000 mais aussi par deux titres à Los Cabos et à Vienne, Daniil Medvedev a évoqué pour Tennis Majors la possi­bi­lité d’ap­porter du chan­ge­ment dans son équipe.

« Ça reste évident de mon côté qu’il faut conti­nuer. La saison a juste été moins bonne, elle n’était pas pourrie. Je sens qu’ensemble, je peux encore progresser comme joueur et lui comme entraî­neur. A Turin, je sers deux fois pour le match et je perds trois fois en poules 7–6 au troi­sième. Mais ça reste trois matchs de haut niveau. C’est à moi de faire mieux. On travaille bien, ça va payer », a estimé le vain­queur de l’US Open 2021.