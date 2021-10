Daniil Medvedev a accordé un long entre­tien à Central Court un média russe.

Bien sûr, une nouvelle fois, le cham­pion russe a été inter­rogé sur sa tech­nique si parti­cu­lière. Très à l’aise dans cet exer­cice, Daniil n’a pas hésité à revenir en arrière, au moment où il était enfant pour comprendre d’ou venait cette gestuelle.

« Il y a deux jours j’ai rencontré l’un de mes premiers coachs, Igor Chelyshev et je l’ai inter­rogé sur mon jeu quand j’étais un enfant car je ne me souve­nais plus vrai­ment. Il m’a expliqué qu’en fait je me conten­tais de beau­coup courir et de ramener très souvent la balle ne faisant des coups très bombées comme l’on dit (rires). Et c’est drôle car dans un sens rien n’a vrai­ment changé. Bien sûr mon jeu du fond du court a évolué et mon service est devenu une arme mais mon objectif reste le même quel que soit ma tech­nique. En fait la tech­nique n’est pas un problème. Au tennis, il faut surtout mettre la balle au bon endroit au bon moment, le reste importe peu »