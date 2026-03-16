Le clas­se­ment ATP est sorti comme à son habi­tude ce lundi et Daniil réin­tègre le Top10. Il est 10ème juste derrière Shelton. Comme il l’a expliqué hier en confé­rence de presse cela était prévi­sible. D’ailleurs le Russe vise plus haut.

« J’ai toujours dit que lorsque je joue bien, je réin­tègre le top 10. Et c’est exac­te­ment ce qui s’est passé cette année. L’an dernier, j’étais tout près de terminer la saison dans le top 10, même s’il y a eu des périodes catas­tro­phiques où je n’ai marqué aucun point. Si je main­tiens ce niveau de jeu, je serai dans le top 10, voire le top 5. Mais en cas d’échec, mon clas­se­ment fluc­tuera. Est‐ce que cela a une quel­conque impor­tance pour moi ? Non. Mais en même temps, c’est une sensa­tion agréable »