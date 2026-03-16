Le classement ATP est sorti comme à son habitude ce lundi et Daniil réintègre le Top10. Il est 10ème juste derrière Shelton. Comme il l’a expliqué hier en conférence de presse cela était prévisible. D’ailleurs le Russe vise plus haut.
« J’ai toujours dit que lorsque je joue bien, je réintègre le top 10. Et c’est exactement ce qui s’est passé cette année. L’an dernier, j’étais tout près de terminer la saison dans le top 10, même s’il y a eu des périodes catastrophiques où je n’ai marqué aucun point. Si je maintiens ce niveau de jeu, je serai dans le top 10, voire le top 5. Mais en cas d’échec, mon classement fluctuera. Est‐ce que cela a une quelconque importance pour moi ? Non. Mais en même temps, c’est une sensation agréable »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 11:22