Tête de série numéro 1 à Miami et grand favori du tournoi, Daniil Medvedev était forcé­ment attendu lors de la journée des médias. D’abord inter­rogé sur le surpre­nant début de saison de son compa­triote Aslan Karatsev, le numéro 2 mondial a rendu un bel hommage aux joueurs dans le doute avant de revenir sur le point de vue d’un joueur junior face à un professionnel.

« Le parcours de Karatsev est une énorme inspi­ra­tion pour tous les gars qui envi­sagent d’ar­rêter le tennis ou qui pensent qu’ils n’at­tein­dront pas les sommets dont ils rêvaient quand ils étaient jeunes. Il y a tant de bons joueurs que n’ont jamais réussi à atteindre les demi‐finales d’un tournoi tout au long de leur carrière. Quand j’étais junior, mon entraî­neur à l’époque me disait que les profes­sion­nels ne frap­paient pas la balle plus fort que moi. Lorsque vous êtes jeune, vous pensez que vous devez frapper la balle aussi fort que possible contre les pros, qu’ils vont frapper plus fort, plus vite. Ce n’est pas le cas. Quand j’ai commencé à jouer avec les vrais pros, j’ai pensé que je frap­pais peut‐être plus fort qu’eux. Et il s’agit d’autres petits détails : la tactique, la stra­tégie, ne pas craquer sous la pres­sion, toutes ces petites choses très impor­tantes au haut niveau. »