Journaliste réputé du monde du tennis et notam­ment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur Pete Sampras ou encore sur la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal, Steve Flink était de passage sur le podcast « Tennis and Bagels ».

Notre confrère n’a pas caché sa décep­tion à l’égard de Daniil Medvedev, battu en trois sets par Jan‐Lennard Struff au troi­sième tour de Wimbledon (7−6, 7–6, 7–5).

« J’étais présent à sa confé­rence de presse et il s’est montré très serein, il ne semblait pas parti­cu­liè­re­ment affecté par cette défaite, alors que j’ai déjà vu, après certaines défaites, un Medvedev agité, amer et un peu perplexe. Cette fois‐ci, il a réagi avec beau­coup de séré­nité, comme c’est souvent le cas ces derniers temps, mais peut‐être qu’il accepte un peu trop faci­le­ment ces résul­tats. C’est dommage. C’est dommage quand on pense à la période entre 2019 et 2024 : il a vécu tous ces moments forts, ces deux défaites face à Rafa Nadal en cinq sets, l’une à l’US Open et l’autre en Australie, sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’US Open. Mais ce genre de perfor­mance, ce qui lui est arrivé face à Struff, me déçoit énor­mé­ment. Il devrait faire mieux que ça. »