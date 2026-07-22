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« Medvedev me déçoit énor­mé­ment. J’étais présent à sa confé­rence de presse à Wimbledon après sa défaite et il n’a pas semblé parti­cu­liè­re­ment affecté », lâche Steve Flink

Par
Baptiste Mulatier
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Journaliste réputé du monde du tennis et notam­ment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur Pete Sampras ou encore sur la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal, Steve Flink était de passage sur le podcast « Tennis and Bagels ».

Notre confrère n’a pas caché sa décep­tion à l’égard de Daniil Medvedev, battu en trois sets par Jan‐Lennard Struff au troi­sième tour de Wimbledon (7−6, 7–6, 7–5).

« J’étais présent à sa confé­rence de presse et il s’est montré très serein, il ne semblait pas parti­cu­liè­re­ment affecté par cette défaite, alors que j’ai déjà vu, après certaines défaites, un Medvedev agité, amer et un peu perplexe. Cette fois‐ci, il a réagi avec beau­coup de séré­nité, comme c’est souvent le cas ces derniers temps, mais peut‐être qu’il accepte un peu trop faci­le­ment ces résul­tats. C’est dommage. C’est dommage quand on pense à la période entre 2019 et 2024 : il a vécu tous ces moments forts, ces deux défaites face à Rafa Nadal en cinq sets, l’une à l’US Open et l’autre en Australie, sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’US Open. Mais ce genre de perfor­mance, ce qui lui est arrivé face à Struff, me déçoit énor­mé­ment. Il devrait faire mieux que ça. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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