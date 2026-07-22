Journaliste réputé du monde du tennis et notamment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur Pete Sampras ou encore sur la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal, Steve Flink était de passage sur le podcast « Tennis and Bagels ».
Notre confrère n’a pas caché sa déception à l’égard de Daniil Medvedev, battu en trois sets par Jan‐Lennard Struff au troisième tour de Wimbledon (7−6, 7–6, 7–5).
« J’étais présent à sa conférence de presse et il s’est montré très serein, il ne semblait pas particulièrement affecté par cette défaite, alors que j’ai déjà vu, après certaines défaites, un Medvedev agité, amer et un peu perplexe. Cette fois‐ci, il a réagi avec beaucoup de sérénité, comme c’est souvent le cas ces derniers temps, mais peut‐être qu’il accepte un peu trop facilement ces résultats. C’est dommage. C’est dommage quand on pense à la période entre 2019 et 2024 : il a vécu tous ces moments forts, ces deux défaites face à Rafa Nadal en cinq sets, l’une à l’US Open et l’autre en Australie, sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’US Open. Mais ce genre de performance, ce qui lui est arrivé face à Struff, me déçoit énormément. Il devrait faire mieux que ça. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 11:29