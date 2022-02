Régulièrement, l’ATP concocte des vidéos amusantes concer­nant les meilleurs joueurs du circuit avec des ques­tions assez surprenantes.

Cette fois ci, le compte Youtube de l’association des joueurs de tennis a demandé à une dizaine de joueurs qui ils emmè­ne­raient au cas où ils étaient coincés sur une île déserte. Évidemment, le but étant de choisir un joueur connu.

Et à ce petit jeu‐là, Daniil Medvedev est déci­dé­ment le meilleur, ou en tout cas le plus drôle. « Je dois prendre quel­qu’un qui va m’aider à survivre, et peut‐être à cuisiner de la nour­ri­ture, et peut‐être à trouver de la nour­ri­ture. Donc j’ai besoin de quel­qu’un de fort menta­le­ment, Nadal est donc celui que je choi­si­rais si j’étais coincé sur une île déserte ! Pourquoi ? Parce qu’il est capable de s’adapter à n’im­porte quelle situa­tion. Je ne suis pas sûr qu’il serait heureux de m’avoir là‐bas, mais je serais heureux de l’avoir là‐bas. »