Daniil Medvedev a gagné un tournoi dans chaque caté­gorie : ATP 250, 500, Masters 1000, Masters, Grand Chelem. Il lui reste à s’ins­taller sur la première marche du clas­se­ment ATP. Mais il sait que d’ici la fin de l’année, avec près de 1400 points de retard, la mission paraît difficile.

« J’ai Paris et les Nitto ATP Finals à défendre. Novak, je ne pense pas qu’il ait grand chose à défendre. Je pense honnê­te­ment que c’est presque impos­sible. Si nous parlons du calen­drier, qu’est‐ce que je peux changer ? Il y a Indian Wells, il y a Paris Bercy, Turin, et Vienne. Vienne est dans la semaine de Saint‐Pétersbourg. Je ne vais certai­ne­ment pas y jouer, car je ne jouerai proba­ble­ment pas non plus à St‐Petersbourg. La semaine de St‐Petersbourg, qui est un tournoi russe, je ne vais pas jouer autre chose. Espérons que je gagne Indian Wells, Bercy et le Masters. C’est un défi diffi­cile à relever. Je suis simple­ment heureux de gagner un Grand Chelem. Je vais faire de mon mieux dans tous les tour­nois que je vais jouer. Je vais voir ce que je peux faire avec le calen­drier. Ce n’est pas mon premier objectif dans mon esprit d’es­sayer de l’at­teindre cette année. Si j’y parviens un jour, c’est formi­dable », a confié le numéro 2 mondial.