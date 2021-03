Après l’épi­sode des crampes face à Popyrin au troi­sième tour, le 2e joueur mondial a cette fois passé sans encombre les huitièmes de finale face à Frances Tiafoe (6–4, 6–3). Parfois sanguin sur le court, même si c’est de plus en plus rare, Daniil a été inter­rogé sur ce tempé­ra­ment parfois bouillant en confé­rence de presse. Et sa réponse peut surprendre.

« Nous, les Russes, pensons toujours que le monde entier est contre nous. Quand on est russe, on se dit : ‘Ok, tout est contre moi, mais je vais m’en remettre’, et c’est pour­quoi je me comporte parfois comme un fou sur le court. Ce n’est pas une bonne chose et j’y travaille. Je vis en France et à Monte Carlo depuis long­temps et à chaque fois que je vais en Russie, c’est comme s’ils le ressentaient. »