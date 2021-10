Lors d’une très longue confé­rence de presse donnée dans le cadre du tournoi de Moscou, Daniil Medvedev a confirmé qu’il serait bien présent à Madrid pour défendre avec ses « amis » les couleurs de son pays.

S’il pense que la Russie sera très forte, ce qui est sur le papier clai­re­ment justifié, il demande que l’ITF puisse revoir son calen­drier. Selon lui, il n’est pas normal qu’entre la phase finale de la Coupe Davis et le départ en Australie, il y ait aussi peu de temps pour préparer la nouvelle saison.

« Nous sommes le seul sport qui joue onze mois par an. La finale de la Coupe Davis aura lieu le 5 décembre et les vols vers l’Australie débu­te­ront les 26 et 27 décembre. On devra donc essen­tiel­le­ment choisir entre une trêve appro­prié qui limite votre prépa­ra­tion pour la saison prochaine et une prépa­ra­tion appro­priée sans repos, ce n’est pas un choix vrai­ment acceptable. »