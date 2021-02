La ter­reur de l’Est. La Russie et son lea­der Daniil Medvedev font figure d’é­pou­van­tail dans le der­nier car­ré de l’ATP Cup. Et peut‐être même à l’Open d’Australie, si cela conti­nue… Car dans la lignée de sa très bonne fin de sai­son 2020 (vic­toire au Masters de Londres), le Russe se montre intrai­table en ce début d’an­née ; aucun set concé­dé face à Schwartzman et Nishikori. Mais demain, c’est un autre client qui débarque en la per­sonne d’Alexander Zverev. Un duel qui, en plus de se jau­ger, lui per­met­tra de gagner encore plus en rythme avant le pre­mier Grand Chelem de la sai­son, la semaine prochaine.

« Je me sens bien, mais tout le monde est dans le même état ici. Je pense que tout le monde n’est pas pré­pa­ré à 100%, mais nous fai­sons ce que nous pou­vons. Plus je pour­rai gagner de matches à l’ATP Cup, meilleure sera la pré­pa­ra­tion pour la semaine pro­chaine à l’Open d’Australie. Je sais que par­fois les meilleurs joueurs peuvent se rendre au pre­mier Grand Chelem de l’an­née sans match der­rière eux, ils entrent sim­ple­ment dans le tour­noi et ils peuvent le gagner, comme Roger l’a sou­vent fait. Et Novak l’a fait d’autres fois aus­si. Mais moi, je sais que j’ai besoin de quelques matchs en début d’an­née. Plus vous jouez, mieux c’est. Donc, l’ATP Cup est une bonne chose », a décla­ré le numé­ro 4 mon­dial à la presse.