Éliminé en huitièmes de finale de l’US Open (par Nick Kyrgios) où il défen­dait les 2000 points de son titre de 2021, Daniil Medvedev a logi­que­ment perdu sa place de numéro 1 mondial. Désormais quatrième au clas­se­ment ATP, le Russe, qui va faire son retour à Metz cette semaine, est sorti du silence dans des propos rapportés par Eurosport.

« Pour être honnête, je n’ai pas ressenti grand‐chose lorsque j’ai perdu la place de numéro 1. Je n’ai aucun senti­ment à ce sujet, aucune raison de pleurer. Le clas­se­ment est la consé­quence de vos résul­tats et si l’on prend l’été améri­cain, par exemple, je n’ai pas pris assez de points pour rester n° 1, voire n°2 ou 3. Alors que Casper, Carlos et Rafa avec les deux Grands Chelems qu’il a gagnés en début d’année, ont pris beau­coup plus de points. Donc, c’est juste logique. Je peux seule­ment me dire que je dois faire mieux si je veux retrouver cette place à l’avenir. »

Tête de série au Moselle Open, Medvedev affron­tera mardi Joao Sousa ou un qualifié pour son entrée en lice.