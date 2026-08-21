Auteur d’une tournée améri­caine compli­quée avec une seule victoire, Daniil Medvedev avance vers la dernière levée du Grand Chelem (du 30 août au 13 septembre) sans aucune certi­tude. Un comble pour le Russe qui a toujours déployé son meilleur tennis pendant cette période de l’année.

Décidé à impulser une dyna­mique posi­tive, le cham­pion de l’US Open 2021 a accepté une wild card pour l’ATP 250 de Winston Salem (du 23 au 29 août). L’occasion de faire le plein de confiance avec un beau parcours. Une stra­tégie à double tran­chant, le septième mondial pour­rait aborder Flushing Meadows au plus bas menta­le­ment en cas de sortie prématurée.

A cham­pion returns 🏆 @DaniilMedwed returns to the site of his first title on US soil in 2018 !#WSOpen pic.twitter.com/WPfcNbRWFT — Winston‐Salem Open (@WSOpen) August 20, 2026

Reste à savoir s’il trou­vera ce qu’il est venu cher­cher en Caroline du Nord.