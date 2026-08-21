Auteur d’une tournée américaine compliquée avec une seule victoire, Daniil Medvedev avance vers la dernière levée du Grand Chelem (du 30 août au 13 septembre) sans aucune certitude. Un comble pour le Russe qui a toujours déployé son meilleur tennis pendant cette période de l’année.
Décidé à impulser une dynamique positive, le champion de l’US Open 2021 a accepté une wild card pour l’ATP 250 de Winston Salem (du 23 au 29 août). L’occasion de faire le plein de confiance avec un beau parcours. Une stratégie à double tranchant, le septième mondial pourrait aborder Flushing Meadows au plus bas mentalement en cas de sortie prématurée.
A champion returns 🏆 @DaniilMedwed returns to the site of his first title on US soil in 2018 !#WSOpen pic.twitter.com/WPfcNbRWFT— Winston‐Salem Open (@WSOpen) August 20, 2026
Reste à savoir s’il trouvera ce qu’il est venu chercher en Caroline du Nord.
Publié le vendredi 21 août 2026 à 09:15