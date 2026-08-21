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Medvedev prend une grande déci­sion avant l’US Open

Par
Jean Muller
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Rolex Paris Masters 2025 -31/10/2025 - Daniil Medvedev - Russie

Auteur d’une tournée améri­caine compli­quée avec une seule victoire, Daniil Medvedev avance vers la dernière levée du Grand Chelem (du 30 août au 13 septembre) sans aucune certi­tude. Un comble pour le Russe qui a toujours déployé son meilleur tennis pendant cette période de l’année. 

Décidé à impulser une dyna­mique posi­tive, le cham­pion de l’US Open 2021 a accepté une wild card pour l’ATP 250 de Winston Salem (du 23 au 29 août). L’occasion de faire le plein de confiance avec un beau parcours. Une stra­tégie à double tran­chant, le septième mondial pour­rait aborder Flushing Meadows au plus bas menta­le­ment en cas de sortie prématurée.

Reste à savoir s’il trou­vera ce qu’il est venu cher­cher en Caroline du Nord.

Publié le vendredi 21 août 2026 à 09:15

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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