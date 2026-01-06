Lors de son passage en conférence de presse après sa victoire au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane face à Marton Fucsovics, Daniil Medvedev a été interrogé sur ses chances de bien figurer à l’Open d’Australie alors qu’il sera seulement tête de série numéro 13.
Bien conscient de la difficulté de la tâche, le Russe en a profité pour faire passer un petit message à la concurrence.
« Je ne fait pas partie des meilleures têtes de série, donc je risque de me retrouver dans un tableau très difficile dès le début. Mais en même temps, quand on est en tournoi, on joue de son mieux, peu importe qui on affronte. Il arrive parfois qu’il y ait des surprises, et en fait, même si on n’est pas très bien classé, on peut obtenir un bon tirage au sort, ou bien battre un bon joueur et obtenir un meilleur tableau. On ne sait jamais. En ce qui concerne mes chances, à ce stade de ma carrière, je ne suis plus vraiment le favori pour tout gagner, mais je vais essayer de le redevenir le plus vite possible. »
