AccueilATPMedvedev prévient Alcaraz, Sinner et le reste du circuit : "À ce...
ATP

Medvedev prévient Alcaraz, Sinner et le reste du circuit : « À ce stade de ma carrière, je ne suis plus vrai­ment le favori pour tout gagner, mais je vais essayer de le rede­venir le plus vite possible »

Thomas S
Par Thomas S

-

208

Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane face à Marton Fucsovics, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur ses chances de bien figurer à l’Open d’Australie alors qu’il sera seule­ment tête de série numéro 13. 

Bien conscient de la diffi­culté de la tâche, le Russe en a profité pour faire passer un petit message à la concurrence. 

« Je ne fait pas partie des meilleures têtes de série, donc je risque de me retrouver dans un tableau très diffi­cile dès le début. Mais en même temps, quand on est en tournoi, on joue de son mieux, peu importe qui on affronte. Il arrive parfois qu’il y ait des surprises, et en fait, même si on n’est pas très bien classé, on peut obtenir un bon tirage au sort, ou bien battre un bon joueur et obtenir un meilleur tableau. On ne sait jamais. En ce qui concerne mes chances, à ce stade de ma carrière, je ne suis plus vrai­ment le favori pour tout gagner, mais je vais essayer de le rede­venir le plus vite possible. »

Publié le mardi 6 janvier 2026 à 15:15

Article précédent
Sabalenka, sans pitié pour son premier match de la saison : « Si quel­qu’un a pris peur à cause du score, je serai heureuse de voir les joueuses abandonner »
Article suivant
Binaghi (président de la fédé­ra­tion italienne) sur Sinner : « Il ne faut pas oublier que Jannik a failli finir à l’hô­pital l’année dernière en Australie »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.