Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane face à Marton Fucsovics, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur ses chances de bien figurer à l’Open d’Australie alors qu’il sera seule­ment tête de série numéro 13.

Bien conscient de la diffi­culté de la tâche, le Russe en a profité pour faire passer un petit message à la concurrence.

« Je ne fait pas partie des meilleures têtes de série, donc je risque de me retrouver dans un tableau très diffi­cile dès le début. Mais en même temps, quand on est en tournoi, on joue de son mieux, peu importe qui on affronte. Il arrive parfois qu’il y ait des surprises, et en fait, même si on n’est pas très bien classé, on peut obtenir un bon tirage au sort, ou bien battre un bon joueur et obtenir un meilleur tableau. On ne sait jamais. En ce qui concerne mes chances, à ce stade de ma carrière, je ne suis plus vrai­ment le favori pour tout gagner, mais je vais essayer de le rede­venir le plus vite possible. »

