Pressentie comme la relève du Big 3, avec Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Daniil Medvedev, la géné­ra­tion des joueurs nés dans les années 1990 était très prometteuse.

Seulement, le bilan est très mitigé, voire déce­vant, avec seule­ment deux Grands Chelems remportés par cette géné­ra­tion, avec un US Open pour Thiem en 2020, et un autre pour Medvedev en 2021.

Plus bles­sant encore, avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en loco­mo­tive, les joueurs des années 2000 font beau­coup mieux avec déjà huit Majeurs à eux deux.

Lors d’un événe­ment orga­nisé par Tecnifibre en marge de Roland‐Garros, Daniil Medvedev a malgré tout affiché son opti­misme. L’actuel 11e mondial estime que sa géné­ra­tion a encore une carte à jouer.

« On n’est pas aussi bons que Federer, Nadal, Djokovic ou Murray et pas aussi bons que Sinner et Alcaraz pour l’instant. Mais je suis sûr que notre géné­ra­tion va prendre d’autres titres en Grand Chelem »



Daniil Medvedev, lors d’un événe­ment @tecnifibre, sur la géné­ra­tion 90. 🎙️ pic.twitter.com/Ne2zmCAFzZ — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 10, 2025

« C’est le sport, et ça a existé dans tous les sports. Dans notre géné­ra­tion, je trouve qu’on a des joueurs très très forts et à un moment, par exemple, quand j’ai joué dans les caté­go­ries jeunes, là si on prend les mecs, on a presque six de nous qui devaient devenir top 10 à un moment de notre carrière. Il y avait Rublev, moi, Chung, il n’avait pas de chance avec les bles­sures. Mais bon, tout ça pour dire que c’est le sport, la réalité, c’est que Roger, Rafa, Novak, Andy, c’étaient des monstres. Donc oui, ils sont dans cette géné­ra­tion. Mais si on les enlève, les autres ont pris trois Grands Chelems. Marin [Cilic], un, et Stan Wawrinka qui en a pris trois. Donc nous, on a des joueurs forts, mais on n’est pas aussi bons qu’eux et pas aussi bons pour l’ins­tant que Sinner et Alcaraz. C’est la réalité, ce n’est pas grave, c’est la vie, c’est le sport. Mais je suis assez certain que, soi moi, soi quel­qu’un d’autre de notre géné­ra­tion qui va encore prendre au moins un, deux ou trois [Grand Chelems]. Plus, ça ne va pas être facile, avec les autres qui sont très bons ».