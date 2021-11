Comment douter de la capa­cité du tennis à se régé­nérer ? Dans les prochaines années, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Mattéo Berrettini, même Dominic Thiem et bien d’autres se dispu­te­ront les plus gros titres. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et d’autres prodiges les contesteront.

Après sa défaite en finale contre Alexander Zverev, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur cette fameuse ère « ’après Big 3 ». Le Russe démontre grâce à l’Histoire du tennis qu’il n’y aucune raison de s’in­quiéter pour l’avenir de ce sport. Des stars s’ar­rêtent, d’autres naissent et prennent la relève.

« Il est impor­tant de dire une chose, qui fait rire mon entraî­neur quand on en parle, il me dit qu’a­vant il y avait Borg et McEnroe. Lorsqu’ils ont arrêté, tout le monde a dit que le tennis était terminé, que nous n’au­rions jamais de joueurs comme ça, que c’était fini. Au final, nous en avons eu quelques‐uns : Sampras, Agassi, ils ont atteint le sommet. Sampras prend sa retraite : encore une fois, la même chose, « le tennis est fini ». Puis Novak, Roger et Rafa sont arrivés. Si vous demandez aux gens juste avant leur arrivée, tout le monde aurait dit que le tennis n’était plus inté­res­sant. C’est la même chose ici. Le tennis est un sport formi­dable, et je ne vois pas pour­quoi notre géné­ra­tion doit « passer à côté » de certaines choses. Il est clair que nous n’avons peut‐être pas gagné 20 Grands Chelems. Mais avant Roger, Rafa et Novak personne ne l’a fait, donc peut‐être que nous devrions dire alors que tout le monde était pire qu’eux », a juste­ment estimé le numéro 2 mondial en confé­rence de presse.