Lors du média day où les joueurs étaient amenés à s’ex­primer sur leurs propres adver­saires, Daniil Medvedev toujours aussi prolixe s’est lancé dans un petit discours où il a rendu un bel hommage à Rafael Nadal et Novak Djokovic.

❤️ L’hommage de Medvedev à Nadal et Djokovic, tous réunis pour le Masters dans une sorte de jeu de la vérité.

C’est aussi pour ça qu’on aime Daniil. pic.twitter.com/Y6fdnIMTim — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 13, 2022

« J’ai toujours pensé que Rafa, Novak, et Roger étaient les meilleurs joueurs du tennis de toute l’his­toire. Et les gens autour de moi me disent : « Rafa est fini » avec toutes ses bles­sures, je suis sur que vous entendez cela aussi (NDRL : s’adres­sant à ces collègues) et Rafa a prouvé de nombreuses fois que cela était faux. Quand Novak est arrivé sur le tour et là aussi on disait : ce gars est jeune, il ne vas pas réussir grand chose comparé à Roger et Rafa Et là aussi, il a prouvé que tout le monde avait tort. C’est pour ça que je les admire et c’est pour ça que ce sont les plus grand cham­pions de ce sport »