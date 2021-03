Numéro 2 mondial depuis ce lundi 15 mars 2021, Daniil Medvedev a été inter­rogé par L’Équipe sur cet accom­plis­se­ment, d’au­tant qu’il est le premier joueur depuis Lleyton Hewitt en 2005 à atteindre un si haut clas­se­ment, hors Big 4. Mais pour le Russe, la quête de grands titres comme des tour­nois du Grand Chelem reste une prio­rité absolue.

« Quand tu te bats pour de gros titres, tu t’en fous un peu du clas­se­ment, car tu sais que le clas­se­ment n’est qu’une consé­quence. En revanche, quand tu commences ta carrière, que tu gagnes un Futures et que tu passes de 1 000e à 600e, ça marque. Quand j’ai gagné Sydney (en janvier 2018), j’étais 100e et je suis monté 60e, ça me permet­tait de rentrer dans les Masters 1000. Quand j’ai gagné Winston Salem (en août 2018), je suis passé 33e. Là, je pensais plus au clas­se­ment car chaque victoire comp­tait pour la suite, pour entrer dans les tour­nois, avoir un meilleur tableau, etc. Ça pouvait changer ta program­ma­tion et parfois tu ajou­tais un tournoi, pour pouvoir éviter des quali­fi­ca­tions par exemple. Aujourd’hui, ça ne change pas. »