Dans des propos rapportés par le média russe Championnat, Daniil Medvedev est revenu son abandon rapide face à Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.

« Avant le match contre Felix, nous nous échauf­fions avec le prépa­ra­teur physique, je lui ai lancé quelques quatre balles et je me suis assis sur une chaise. Je n’ar­ri­vais pas à reprendre mon souffle, c’était horrible. Après le match contre Felix, j’étais allongé, j’ai cru que j’avais de la fièvre, que je devais aller à l’hô­pital, mais le lende­main, je me sentais un peu mieux. J’espère que je serai prêt à 100 % », a raconté le 6e joueur mondial, victime d’une intoxi­ca­tion alimentaire.