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Medvedev remercie l’ATP : « J’ai toujours été favo­rable à l’idée d’accorder davan­tage d’importance aux plus grands tournois »

Par
Antoine Trupiano
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C’était l’une des règles assez parti­cu­lières de l’ATP, qui permet­tait à certains joueurs de remplacer leurs mauvais résul­tats en Masters 1000 par de meilleures perfor­mances réali­sées dans des tour­nois ATP 250 ou ATP 500.

Mais le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a récem­ment annoncé que cette règle allait être supprimée.

Tête de série numéro 1 et toujours engagé dans la course aux ATP Finals, Daniil Medvedev a été inter­rogé à ce sujet en marge de ses débuts au tournoi d’Almaty, au Kazakhstan.

Pour le Russe, cette évolu­tion va dans le bon sens. Il estime que les joueurs devraient pouvoir orga­niser leur calen­drier comme ils le souhaitent, à l’ex­cep­tion des plus grands rendez‐vous du circuit, qui doivent rester prioritaires.

« J’ai toujours été favo­rable à l’idée d’accorder davan­tage d’importance aux plus grands tour­nois. Si l’on déci­dait que les joueurs doivent obli­ga­toi­re­ment disputer les tour­nois du Grand Chelem et les Masters 1000, et qu’ils sont ensuite libres d’organiser leur calen­drier comme ils le souhaitent pour les autres tour­nois, je pense que ce serait une bonne chose » a déclaré Medvedev.

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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