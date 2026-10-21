C’était l’une des règles assez parti­cu­lières de l’ATP, qui permet­tait à certains joueurs de remplacer leurs mauvais résul­tats en Masters 1000 par de meilleures perfor­mances réali­sées dans des tour­nois ATP 250 ou ATP 500.

Mais le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a récem­ment annoncé que cette règle allait être supprimée.

Tête de série numéro 1 et toujours engagé dans la course aux ATP Finals, Daniil Medvedev a été inter­rogé à ce sujet en marge de ses débuts au tournoi d’Almaty, au Kazakhstan.

Pour le Russe, cette évolu­tion va dans le bon sens. Il estime que les joueurs devraient pouvoir orga­niser leur calen­drier comme ils le souhaitent, à l’ex­cep­tion des plus grands rendez‐vous du circuit, qui doivent rester prioritaires.

Medvedev, asked about the topic in Almaty :

« I’ve always been a fan of giving more impor­tance to bigger tour­na­ments. If they said you HAVE to play Grand Slams and Masters 1000s and with the rest of the tour­na­ments you just see how it goes I think it would be good » https://t.co/p3cZJ5chel — Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 20, 2026

« J’ai toujours été favo­rable à l’idée d’accorder davan­tage d’importance aux plus grands tour­nois. Si l’on déci­dait que les joueurs doivent obli­ga­toi­re­ment disputer les tour­nois du Grand Chelem et les Masters 1000, et qu’ils sont ensuite libres d’organiser leur calen­drier comme ils le souhaitent pour les autres tour­nois, je pense que ce serait une bonne chose » a déclaré Medvedev.