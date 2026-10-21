C’était l’une des règles assez particulières de l’ATP, qui permettait à certains joueurs de remplacer leurs mauvais résultats en Masters 1000 par de meilleures performances réalisées dans des tournois ATP 250 ou ATP 500.
Mais le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a récemment annoncé que cette règle allait être supprimée.
Tête de série numéro 1 et toujours engagé dans la course aux ATP Finals, Daniil Medvedev a été interrogé à ce sujet en marge de ses débuts au tournoi d’Almaty, au Kazakhstan.
Pour le Russe, cette évolution va dans le bon sens. Il estime que les joueurs devraient pouvoir organiser leur calendrier comme ils le souhaitent, à l’exception des plus grands rendez‐vous du circuit, qui doivent rester prioritaires.
« J’ai toujours été favorable à l’idée d’accorder davantage d’importance aux plus grands tournois. Si l’on décidait que les joueurs doivent obligatoirement disputer les tournois du Grand Chelem et les Masters 1000, et qu’ils sont ensuite libres d’organiser leur calendrier comme ils le souhaitent pour les autres tournois, je pense que ce serait une bonne chose » a déclaré Medvedev.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 10:24