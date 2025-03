Cela devait arriver. Suite à ses dernières perfor­mances, le joueur russe est donc sorti ce matin du top 10, c’est une infor­ma­tion impor­tante car il y était depuis depuis le mois de juillet 2017.

Daniil Medvedev who is exiting Top 10 on Monday is one of 30 players to have spent an equi­va­lent of 5 full years (260 weeks) or more in Top 10 since ATP rankings began in August 1973. pic.twitter.com/PTZyxzShtg