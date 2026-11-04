Daniil Medvedev n’est visi­ble­ment pas souvent sur la même longueur d’onde que l’ATP, l’ins­tance diri­geante du circuit masculin.

Après avoir vive­ment critiqué ces dernières semaines le système d’at­tri­bu­tion des points au clas­se­ment, qui a depuis fait l’objet de modi­fi­ca­tions, le Russe s’en prend désor­mais au système d’amendes et de sanctions.

Un sujet que l’an­cien numéro 1 mondial connaît parti­cu­liè­re­ment bien, lui qui a régu­liè­re­ment été sanc­tionné pour son compor­te­ment sur les courts, notam­ment lors de son passage à Pékin.

Interrogé à ce sujet en zone mixte, en marge du Rolex Paris Masters, par BB Tennis, Medvedev n’a pas mâché ses mots, esti­mant que le système de sanc­tions mis en place par l’ATP était loin d’être juste et méri­te­rait d’être revu.

Daniil Medvedev recordó su desca­li­fi­ca­ción en Beijing y criticó el sistema de sanciones de la ATP :



​🗣 « Siempre es una cues­tión de emociones, pero real­mente consi­dero que el sistema de multas de la ATP no es del todo correcto ».



​🗣 « Lo que pasó en Beijing no fue para dar un… https://t.co/FUAVE62f63 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 3, 2026

« C’est toujours une ques­tion d’émotions, mais je consi­dère vrai­ment que le système d’amendes de l’ATP n’est pas tota­le­ment juste.Ce qui s’est passé à Pékin n’avait pas pour but de faire le spec­tacle, même si c’est fina­le­ment ce qui s’est produit. C’est une longue histoire, mais je pense tout simple­ment que le système de sanc­tions de l’ATP n’est pas adapté » a déclaré Medvedev.