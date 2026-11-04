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Medvedev s’en prend encore à l’ATP : « Ce qui s’est passé à Pékin n’était pas pour donner un spec­tacle, mais cela a fini par le démon­trer. C’est une longue histoire, mais je pense simple­ment que le système de sanc­tions de l’ATP est incorrect »

Par
Antoine Trupiano
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Daniil Medvedev n’est visi­ble­ment pas souvent sur la même longueur d’onde que l’ATP, l’ins­tance diri­geante du circuit masculin.

Après avoir vive­ment critiqué ces dernières semaines le système d’at­tri­bu­tion des points au clas­se­ment, qui a depuis fait l’objet de modi­fi­ca­tions, le Russe s’en prend désor­mais au système d’amendes et de sanctions.

Un sujet que l’an­cien numéro 1 mondial connaît parti­cu­liè­re­ment bien, lui qui a régu­liè­re­ment été sanc­tionné pour son compor­te­ment sur les courts, notam­ment lors de son passage à Pékin.

Interrogé à ce sujet en zone mixte, en marge du Rolex Paris Masters, par BB Tennis, Medvedev n’a pas mâché ses mots, esti­mant que le système de sanc­tions mis en place par l’ATP était loin d’être juste et méri­te­rait d’être revu.

« C’est toujours une ques­tion d’émotions, mais je consi­dère vrai­ment que le système d’amendes de l’ATP n’est pas tota­le­ment juste.Ce qui s’est passé à Pékin n’avait pas pour but de faire le spec­tacle, même si c’est fina­le­ment ce qui s’est produit. C’est une longue histoire, mais je pense tout simple­ment que le système de sanc­tions de l’ATP n’est pas adapté » a déclaré Medvedev.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 10:49

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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