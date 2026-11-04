Daniil Medvedev n’est visiblement pas souvent sur la même longueur d’onde que l’ATP, l’instance dirigeante du circuit masculin.
Après avoir vivement critiqué ces dernières semaines le système d’attribution des points au classement, qui a depuis fait l’objet de modifications, le Russe s’en prend désormais au système d’amendes et de sanctions.
Un sujet que l’ancien numéro 1 mondial connaît particulièrement bien, lui qui a régulièrement été sanctionné pour son comportement sur les courts, notamment lors de son passage à Pékin.
Interrogé à ce sujet en zone mixte, en marge du Rolex Paris Masters, par BB Tennis, Medvedev n’a pas mâché ses mots, estimant que le système de sanctions mis en place par l’ATP était loin d’être juste et mériterait d’être revu.
« C’est toujours une question d’émotions, mais je considère vraiment que le système d’amendes de l’ATP n’est pas totalement juste.Ce qui s’est passé à Pékin n’avait pas pour but de faire le spectacle, même si c’est finalement ce qui s’est produit. C’est une longue histoire, mais je pense tout simplement que le système de sanctions de l’ATP n’est pas adapté » a déclaré Medvedev.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 10:49