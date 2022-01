Invité à réagir au « Djokovic Gate » à l’issue à ses deux victoires sur l’ATP Cup, en simple et en double, Daniil Medvedev a comme d’ha­bi­tude fait preuve de mesure et d’in­tel­li­gence par rapport à une situa­tion encore très complexe. Selon lui, si le numéro 1 mondial a bel et bien obtenu une exemp­tion médi­cale valide, il devrait norma­le­ment jouer.

« Mon opinion sur cette affaire est très simple. Il y a des règles et des exemp­tions à ces règles. Je ne sais pas exac­te­ment ce qui s’est passé, je sais ce que tout le monde sait : qu’il y a deux jours il a déclaré qu’il avait une exemp­tion. C’est proba­ble­ment pour ça qu’il est allé à l’aé­ro­port et je suppose que certains papiers n’étaient pas bons. Je ne sais pas si c’est le Premier ministre austra­lien qui s’est jeté sur l’af­faire, si c’est le ministre de l’État de Victoria ou Craig Tiley, je ne le sais pas car je ne suis pas au courant de la situa­tion. Pour moi, il est compliqué d’en rajouter. Si Djokovic a béné­ficié d’une déro­ga­tion équi­table aux règles, il devrait être ici et jouer ; s’il n’en a pas béné­ficié, il ne devrait pas être ici. Cela semble facile, mais encore une fois, nous avons vu que cela peut être très compliqué dans la vraie vie, et je ne connais pas tous les tenants et abou­tis­sants de l’his­toire, donc je me concentre juste sur moi et ma situation. »