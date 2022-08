Medvedev : « Si un joueur me bat on ne dira pas : ‘OK, il a gagné ce match, mais ce jour‐là, Medvedev n’a pas été bon, ou Nadal n’a pas bien joué’. Non, il restera le fait d’avoir battu Medvedev, ou Nadal, ou Djokovic »

De passage dans l’émis­sion The Player’s Voice sur Eurosport à quelques jours de défendre son titre à l’US Open, Daniil Medvedev a évoqué plusieurs sujet dont son nouveau statut depuis qu’il est devenu numéro un mondial et qu’il possède désor­mais un titre du Grand Chelem à son palmarès.

« Sur le circuit, le regard sur moi a changé avec mon titre en Grand Chelem et le fait d’être devenu numéro un. Tu es une cible, et c’est normal. En fait, il y a deux cas de figure, un positif pour moi et un négatif. Si je rentre bien dans le match et qu’entre guille­mets, tout marche, parfois, je peux sentir qu’en face, dans la tête, certains joueurs peuvent se dire : ‘Aujourd’hui, il joue de manière incroyable, qu’est‐ce que je peux faire ?’ À l’in­verse, si je ne débute pas bien, que je commence à rater, les joueurs vont penser : ‘Là, je dois tout donner pour battre le numéro un mondial, un vain­queur de Grand Chelem.’ Ils veulent aller cher­cher une grosse victoire. Parce que, dans six mois, on ne dira pas : ‘OK, il a gagné ce match, mais ce jour‐là, Medvedev n’a pas été bon, ou Nadal n’a pas bien joué’. Non, il restera le fait d’avoir battu Medvedev, ou Nadal, ou Djokovic. »