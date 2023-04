27‐year‐old @DaniilMedwed has now reached the final of EVERY hard­court Grand Slam + hard­court Masters 1000 + ATP Finals :



🇦🇺 Australian Open 🥈

🇺🇸 Indian Wells 🥈

🇺🇸 Miami 🥈 or 🏆

🇨🇦 Canada 🏆

🇺🇸 Cincinnati 🏆

🇺🇸 US Open 🏆

🇨🇳 Shanghai 🏆

🇫🇷 Paris 🏆

🇬🇧 ATP Finals 🏆#MiamiOpen pic.twitter.com/YkHdGXzk4e