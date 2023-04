Contrairement au circuit féminin comme révélé par Iga Swiatek il y a quelques semaines, le circuit prin­cipal masculin ne semble pas souf­frir de tensions liées à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Daniil Medvedev en confé­rence de presse après son titre à Miami. Daniil en a égale­ment profité pour déclarer qu’il adorait la vie sur le circuit entouré de ses collègues.

« Dans le vestiaire, non. Sur Internet, on peut voir beau­coup de choses, et j’es­saie de ne pas trop en parler, parce qu’il y a trop de haine sur les médias sociaux. Plus on s’y inté­resse, plus on risque d’avoir des problèmes dans la vie. Dans le vestiaire, je n’en ai jamais fait l’ex­pé­rience. Oui, j’ai toujours dit que c’est pour ça que j’aime l’ATP Tour, parce que j’ai l’im­pres­sion que sur 100 joueurs, oui, peut‐être qu’ici et là il y en aura 5 ou 10 que même vous n’aimez pas, mais peut‐être que vous n’êtes pas amis, mais sur 90, je ne sais pas, je peux rire, parler, c’est un circuit facile à vivre et je l’aime. »