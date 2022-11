Lors d’une inter­view pour la Diriyah Tennis Cup (une exhi­bi­tion en Arabie Saoudite en décembre), un Daniil Medvedev tout heureux a parlé de ses premiers mois en tant que papa.

« Je suis une personne vrai­ment heureuse dans ma vie en ce moment, avec seule­ment de bonnes émotions. L’expérience est incroyable. C’est ce que beau­coup, beau­coup de gens m’ont dit : que je ne pour­rais comprendre cela que lorsque j’au­rais un bébé. Et main­te­nant, je peux tout à fait comprendre. C’est donc très amusant. J’en suis vrai­ment heureux et recon­nais­sant envers ma femme. Je peux en parler pendant des heures et des heures », a confié le vain­queur de l’US Open 2021.