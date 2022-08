Medvedev sur le duel Nadal‐Djokovic : « Je veux voir cette rivalité se poursuivre et je veux être celui qui sera capable d’arrêter le meilleur d’entre eux »

Interrogé en confé­rence de presse à Los Cabos sur Novak Djokovic et sa riva­lité excep­tion­nelle avec Rafael Nadal, Daniil Medvedev, après avoir souligné le parcours du Serbe à Wimbledon, a déclaré vouloir être celui qui va s’in­ter­poser entre les deux légendes.

« Novak Djokovic est un joueur excep­tionnel, il l’a prouvé à Wimbledon. Il y avait beau­coup de pres­sion lorsque Rafa a atteint 22 Grands Chelems. Je pense que si Novak avait une chance d’ar­river à 21, il allait la saisir et il l’a saisie. Et je veux voir cette riva­lité se pour­suivre et je veux être celui qui sera capable d’ar­rêter le meilleur d’entre eux. »