Le débat du GOAT, très épineux, déchaîne les passions. Encore plus depuis que Novak Djokovic a rejoint Rafael Nadal et Roger Federer avec 20 Grands Chelems au comp­teur. Daniil Medvedev n’a pas voulu se mouiller, alors qu’il a un avis bien tranché.

« Je préfère ne pas répondre. J’ai mon opinion en tête. Je pense que si vous prenez toutes mes inter­views ensemble, vous saurez lequel des trois je préfère et celui qui sera à mon avis le GOAT »

Il y a quelques années, le Russe répon­dait ceci : « Question diffi­cile. Pour moi, en ce moment, c’est Roger juste parce qu’il a remporté plus de tour­nois du Grand Chelem que les autres. Donc ça peut changer ». La donne a en effet changé. Ils sont à égalité. Et au vu de la dyna­mique et de ses dernières décla­ra­tions, Daniil penche­rait peut‐être plus pour Novak Djokovic. Cela reste une supposition…