Qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne où il affronte ce jeudi Cameron Norrie, Daniil Medvedev s’est exprimé avant le début du tournoi auprès du média russe, Bolshe.
Interrogé sur l’adversaire le plus compliqué à affronter entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe a changé d’avis comparé il y a quelques temps en désignant le dernier.
« Pour être honnête, c’est difficile contre les deux. Il y a deux ans, j’aurais dit que c’était plus difficile contre Alcaraz, mais aujourd’hui, c’est plutôt le contraire avec Sinner. Il n’a perdu que trois ou quatre matchs cette saison, et je l’ai affronté une fois (en demi‐finales du Masters 1000 de Rome) ; j’ai d’ailleurs bien joué, je l’ai fait courir. Quand on joue contre Alcaraz, on a l’impression qu’il y a une petite chance qu’il ne soit pas dans un bon jour, qu’il commette des erreurs, et là, on a une opportunité. Avec Sinner, ce genre de matchs, ça n’arrive peut‐être qu’une ou deux fois par saison, et c’est tout. »
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 13:40