Qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne où il affronte ce jeudi Cameron Norrie, Daniil Medvedev s’est exprimé avant le début du tournoi auprès du média russe, Bolshe.

Interrogé sur l’ad­ver­saire le plus compliqué à affronter entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe a changé d’avis comparé il y a quelques temps en dési­gnant le dernier.

« Pour être honnête, c’est diffi­cile contre les deux. Il y a deux ans, j’aurais dit que c’était plus diffi­cile contre Alcaraz, mais aujourd’hui, c’est plutôt le contraire avec Sinner. Il n’a perdu que trois ou quatre matchs cette saison, et je l’ai affronté une fois (en demi‐finales du Masters 1000 de Rome) ; j’ai d’ailleurs bien joué, je l’ai fait courir. Quand on joue contre Alcaraz, on a l’impression qu’il y a une petite chance qu’il ne soit pas dans un bon jour, qu’il commette des erreurs, et là, on a une oppor­tu­nité. Avec Sinner, ce genre de matchs, ça n’arrive peut‐être qu’une ou deux fois par saison, et c’est tout. »