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Medvedev, sur le joueur le plus diffi­cile à affronter entre Alcaraz et Sinner : « Il y a deux ans, je n’au­rais pas dit cela. Mais avec lui, ce genre de matchs n’arrive peut‐être qu’une ou deux fois par saison, c’est tout »

Par
Thomas S
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Qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne où il affronte ce jeudi Cameron Norrie, Daniil Medvedev s’est exprimé avant le début du tournoi auprès du média russe, Bolshe.

Interrogé sur l’ad­ver­saire le plus compliqué à affronter entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe a changé d’avis comparé il y a quelques temps en dési­gnant le dernier. 

« Pour être honnête, c’est diffi­cile contre les deux. Il y a deux ans, j’aurais dit que c’était plus diffi­cile contre Alcaraz, mais aujourd’hui, c’est plutôt le contraire avec Sinner. Il n’a perdu que trois ou quatre matchs cette saison, et je l’ai affronté une fois (en demi‐finales du Masters 1000 de Rome) ; j’ai d’ailleurs bien joué, je l’ai fait courir. Quand on joue contre Alcaraz, on a l’impression qu’il y a une petite chance qu’il ne soit pas dans un bon jour, qu’il commette des erreurs, et là, on a une oppor­tu­nité. Avec Sinner, ce genre de matchs, ça n’arrive peut‐être qu’une ou deux fois par saison, et c’est tout. »

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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