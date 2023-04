Absent depuis son élimi­na­tion au 2e tour de l’Open d’Australie en janvier, Rafael Nadal vient de renoncer au tournoi de Barcelone (17 au 23 avril). Quant à Novak Djokovic, il a semblé touché au coude à Monte‐Carlo où il a été sorti dès les huitièmes de finale par Lorenzo Musetti. De quoi donner des idées à Daniil Medvedev pour Roland‐Garros qui débute dans un mois et demi (28 mai au 11 juin) ? Le Russe a adopté le même type de discours qu’a­vant le Masters 1000 moné­gasque.

« Cela ne change rien pour moi. Mais si je joue bien, que j’arrive en demi‐finales et que là je vois qu’il n’y a pas Rafa ou Novak, alors ça change quelque chose. Mais Rafa est moins bien classé main­te­nant, alors je pour­rais le rencon­trer plus tôt dans le tournoi. Pour l’instant, je pense que Rafa sera à Roland Garros, mais je ne suis pas dans son corps, je ne peux parler pour lui. Mais il sera le favori, même s’il n’a pas joué un seul match avant, il l’a gagné 14 fois si je ne me trompe pas ! Cela ne change rien pour moi, mais si je vais loin dans le tableau, ce sera plus facile si les deux joueurs qui ont gagné 44 Grands Chelems ne sont pas là », a déclaré Medvedev en confé­rence de presse après sa défaite contre Holger Rune en quarts de finale.