Au cours d’un passion­nant entre­tien accordé à nos confrères d’El Pais, Daniil Medvedev se livre sans langue de bois. Interrogé et cuisiné sur sa person­na­lité atypique, le Russe est d’ailleurs revenu sur sa marque de fabrique : ses non‐célébrations. Selon lui, c’est un peu comme une signature.

« J’ai juste décidé que ce serait ma marque maison, et en fait, j’ai parfois du mal à réprimer l’envie d’être plus expressif. Ce n’est peut‐être pas pour le mieux et cela ne plaira peut‐être pas à tout le monde, mais je suis comme ça. Je sais que dans le foot­ball, il y a des joueurs qui ne célèbrent pas leurs buts, mais dans le tennis, personne ne l’avait fait aupa­ra­vant, donc c’est bien d’être le premier dans quelque chose. Et bien sûr, je sais qu’à un moment donné, un jeune garçon viendra sur le circuit qui ne fêtera pas les victoires et dira qu’il le fait pour moi (rires). »