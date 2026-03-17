Si Daniil Medvedev n’a pas toujours une attitude irréprochable sur le court, allant même parfois jusqu’à dépasser les bornes, ses prises de paroles et ses intractions avec la presse en dehors sont toujours irréprochables.
En plus de faire le job, le Russe est un homme intelligent et précis, jamais avare pour approfondir un sujet abordé par un journaliste. Cela a notamment été le cas chez nos confrères de Bolshe !, à la suite de sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells.
Interrogé sur la notion de plaisir, le nouveau 10e joueur mondial a livré une réponse très intéressante.
« Est‐ce que j’ai apprécié mes matchs à Dubaï et à Indian Wells ? Oui. Est‐ce que le tennis me procure du plaisir en général ? La réponse n’est certainement pas « non ». Mais « oui » n’est pas tout à fait la vérité non plus. C’est quelque chose de plus… J’adore travailler, j’adore mon travail, qui est le tennis. J’adore gagner. Est‐ce que cela me procure du plaisir ? Le plaisir est un concept tellement étrange – je dirais oui, mais pas de la manière dont les gens imaginent généralement le plaisir. C’est plutôt comme… Je ne peux pas mieux l’expliquer. C’est agréable quand ce que tu fais – ton travail – fonctionne vraiment. « Le travail fonctionne », c’est redondant. Mais le vrai plaisir, c’est… faire du karting une fois par an – ça, c’est du plaisir. Manger un dessert – ça, c’est du plaisir. C’est un peu différent – c’est juste agréable quand on fait du bon travail. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 16:46