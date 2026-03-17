Si Daniil Medvedev n’a pas toujours une atti­tude irré­pro­chable sur le court, allant même parfois jusqu’à dépasser les bornes, ses prises de paroles et ses intrac­tions avec la presse en dehors sont toujours irréprochables.

En plus de faire le job, le Russe est un homme intel­li­gent et précis, jamais avare pour appro­fondir un sujet abordé par un jour­na­liste. Cela a notam­ment été le cas chez nos confrères de Bolshe !, à la suite de sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Interrogé sur la notion de plaisir, le nouveau 10e joueur mondial a livré une réponse très intéressante.

« Est‐ce que j’ai apprécié mes matchs à Dubaï et à Indian Wells ? Oui. Est‐ce que le tennis me procure du plaisir en général ? La réponse n’est certai­ne­ment pas « non ». Mais « oui » n’est pas tout à fait la vérité non plus. C’est quelque chose de plus… J’adore travailler, j’adore mon travail, qui est le tennis. J’adore gagner. Est‐ce que cela me procure du plaisir ? Le plaisir est un concept telle­ment étrange – je dirais oui, mais pas de la manière dont les gens imaginent géné­ra­le­ment le plaisir. C’est plutôt comme… Je ne peux pas mieux l’ex­pli­quer. C’est agréable quand ce que tu fais – ton travail – fonc­tionne vrai­ment. « Le travail fonc­tionne », c’est redon­dant. Mais le vrai plaisir, c’est… faire du karting une fois par an – ça, c’est du plaisir. Manger un dessert – ça, c’est du plaisir. C’est un peu diffé­rent – c’est juste agréable quand on fait du bon travail. »