Dans le tennis, le débat du GOAT se joue souvent entre Federer, Nadal et Djokovic. Dans le foot aussi, le débat entre Messi et Ronaldo fait rage depuis de nombreuses années. Considéré comme deux des plus grands joueurs de foot de l’his­toire, les fans des deux joueurs se battent pour savoir qui est le meilleur… Exactement comme pour le Big 3.

S’exprimant lors d’un live Instagram, Medvedev a tranché en compa­rant deux joueurs.

« Je les respecte tous les deux. Mais Messi fait des choses avec le ballon que Cristiano ne peut pas faire. En cela, Messi est comme Federer. Vous ne comprenez pas comment ils le font »