Après la fin de sa longue collaboration avec le Français Gilles Cervara, Daniil Medvedev a décidé d’engager deux nouveaux entraîneurs. Il est revenu sur ce choix lors d’une interview accordée au média Bolshe!, dont les propos sont relayés par Championnat.
« J’ai parlé avec beaucoup de gens au téléphone, car je voulais avant tout connaître leur opinion sur moi en tant que joueur, car c’est avant tout le tennis qu’ils voient dans mon jeu. Au départ, la question était naturellement de savoir si vous étiez disponible et si vous le souhaitiez. Beaucoup n’étaient pas disponibles ou ont refusé pour diverses raisons. Avec ceux qui ont accepté, nous avons discuté de leur vision de mon jeu et de la manière dont ils envisageaient de travailler avec moi. Voilà, en gros, tout est dit. Et mon choix s’est porté pour l’instant sur Thomas [Johansson] et Rohan [Götzke]. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 11:48