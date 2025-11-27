Après la fin de sa longue colla­bo­ra­tion avec le Français Gilles Cervara, Daniil Medvedev a décidé d’en­gager deux nouveaux entraî­neurs. Il est revenu sur ce choix lors d’une inter­view accordée au média Bolshe!, dont les propos sont relayés par Championnat.

« J’ai parlé avec beau­coup de gens au télé­phone, car je voulais avant tout connaître leur opinion sur moi en tant que joueur, car c’est avant tout le tennis qu’ils voient dans mon jeu. Au départ, la ques­tion était natu­rel­le­ment de savoir si vous étiez dispo­nible et si vous le souhai­tiez. Beaucoup n’étaient pas dispo­nibles ou ont refusé pour diverses raisons. Avec ceux qui ont accepté, nous avons discuté de leur vision de mon jeu et de la manière dont ils envi­sa­geaient de travailler avec moi. Voilà, en gros, tout est dit. Et mon choix s’est porté pour l’ins­tant sur Thomas [Johansson] et Rohan [Götzke]. »