Le sujet toujours délicat de l’argent a été abordé en inter­view par Daniil Medvedev. Le numéro 2 mondial évoque sa décou­verte du système des impôts en France et revient sur ses gains en tournois.

« Les chiffres peuvent sembler très impres­sion­nants, c’est vrai. Dans mon cas, j’ai actuel­le­ment gagné 16 millions de dollars en jouant au tennis, mais ce n’est pas si simple. Tout d’abord, à chaque tournoi où vous gagnez de l’argent, vous devez payer de l’impôt sur le revenu. En France, il est de 15%. Mais ce n’est que la pointe de l’ice­berg. Si vous commencez vrai­ment à gagner beau­coup d’argent, vous devez garder à l’es­prit que vous devrez égale­ment payer un taux très élevé en fin d’année », a déclaré le joueur Russe.

« Si vous gagnez un million d’euros en France, vous devez payer une taxe de 45% de cet argent, si je ne me trompe pas. Vous pouvez atteindre la finale de Roland Garros, obtenir un million et demi d’euros, et être heureux de ne payer qu’une taxe de 15%, pour déposer un montant proche de 1,3 million d’euros sur votre compte bancaire. Mais en fin de saison, il faut savoir que vous devrez payer une nouvelle taxe proche de 400 000 € ou 500 000 € à l’Etat fran­çais ! Au bout du compte, en ajou­tant aussi les taxes, les dépla­ce­ments et les salaires de votre équipe de travail, on arrive à la moitié de tous les revenus que vous avez gagnés. »