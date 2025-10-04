Dans le grand entretien accordé à Clay, Fernando rappele un élément important concernant le tennis moderne. Les joueurs ont beau se plaindre du calendrier leur vie a bien changé…
« C’est plus professionnel. Beaucoup plus professionnel. Avant, il n’y avait pas autant d’argent. Jouer au premier tour d’un Grand Chelem, c’était 5 000 dollars ; aujourd’hui, c’est 110 000 dollars. J’ai gagné 120 000 dollars pour cette demi‐finale de Roland‐Garros ; aujourd’hui, ils gagnent un million, huit ou dix fois plus. Quand je jouais, je rentrais au Brésil et je dînais avec l’un de mes sponsors. Aujourd’hui, les joueurs ont dix sponsors et vingt choses à faire. Donc, la vie d’un joueur de tennis aujourd’hui doit être professionnelle. Avant, on jouait et on retournait au Brésil pour voir sa famille et ses amis ; aujourd’hui, les joueurs emmènent leurs familles et leurs amis aux tournois. Les joueurs sont maintenant une entreprise, une grande multinationale. Nous étions une petite entreprise »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 12:21