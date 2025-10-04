Dans le grand entre­tien accordé à Clay, Fernando rappele un élément impor­tant concer­nant le tennis moderne. Les joueurs ont beau se plaindre du calen­drier leur vie a bien changé…

« C’est plus profes­sionnel. Beaucoup plus profes­sionnel. Avant, il n’y avait pas autant d’argent. Jouer au premier tour d’un Grand Chelem, c’était 5 000 dollars ; aujourd’hui, c’est 110 000 dollars. J’ai gagné 120 000 dollars pour cette demi‐finale de Roland‐Garros ; aujourd’hui, ils gagnent un million, huit ou dix fois plus. Quand je jouais, je rentrais au Brésil et je dînais avec l’un de mes spon­sors. Aujourd’hui, les joueurs ont dix spon­sors et vingt choses à faire. Donc, la vie d’un joueur de tennis aujourd’hui doit être profes­sion­nelle. Avant, on jouait et on retour­nait au Brésil pour voir sa famille et ses amis ; aujourd’hui, les joueurs emmènent leurs familles et leurs amis aux tour­nois. Les joueurs sont main­te­nant une entre­prise, une grande multi­na­tio­nale. Nous étions une petite entreprise »