Le vétéran Jürgen Melzer a apporté son soutien à l’ATP. Dans une interview accordée au média autrichien Kleinezeitung, il s’est montré très réticent concernant le PTPA, la nouvelle union de joueurs professionnels promue par Novak Djokovic et Vasek Pospisil.

« Je n’ai pas encore compris à quoi sert tout cela, qui n’a émané que de Vasek et Novak. Une bonne représentation des joueurs ne peut se faire qu’avec l’ATP impliqué, comment allez-vous faire quelque chose comme ça sans prendre en compte l’ATP ? Je ne comprends pas quelle influence ce syndicat peut avoir s’il est totalement indépendant de l’institution qui réglemente le jeu, s’est-il demandé, avant de tacler la façon dont Djokovic et Pospisil s’y étaient pris. Ce qui me dérange, c’est qu’ils ont soulevé des choses derrière le dos de tout le monde, même des autres membres du Conseil. De mon point de vue, vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça de cette façon. »