Sur Eurosport dans le cadre d’une émission animée par Mats Wilander, Jurgen Melzer a voulu prendre la défense de Novak Djokovic au sujet des critiques concernant son rôle au sein du conseil des joueurs. Ses propos confirment d’ailleurs ceux de Gilles Simon, le Serbe a toujours été très impliqué malgré quelques ratés : « Une fois que vous êtes le président, votre responsabilité est totale. Il faut répondre aux appels, essayer d’améliorer les choses pour les joueurs. Enfin quand vous êtes également numéro 1 mondial, vous êtes celui qui a le plus de poids pour changer les choses. Je pense que cela a été un défi pour lui. Il a manqué quelques rendez-vous c’est vrai, c’est sorti dans les médias, mais parfois vous êtes occupé et vous ne pouvez pas du tout être là. Concernant l’Aria Tour, il a voulu trop bien faire et il s’est trop impliqué notamment s’il avait pensé du rôle qu’il joue au sein du conseil des joueurs. »