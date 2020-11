Jurgen Melzer a terminé sa carrière à Londres lors de la finale du double. Toujours très actif au sein du conseil des joueurs, il a aussi voulu mettre les points sur les i concernant la réaction de Novak Djokovic suite à sa non-éligibilité concernant ce même conseil des joueurs. Selon l’Autrichien, le numéro 1 mondial était forcément au courant d’un règlement qui existe depuis longtemps.

« Djokovic parle du fait qu’une certaine réglementation a été mise en place, du jour au lendemain, pour que personne de la PTPA ne soit autorisé à participer au conseil. C’est un non-sens absolu. Ces statuts existent depuis 2006. De plus, cela me semble assez logique qu’il soit impossible d’être dans deux associations qui sont « concurrentes ». Je suis donc étonné que Djokovic soit surpris. Et surtout qu’il pense que cette règle se soit développée contre lui du jour au lendemain ».