Officiellement retraité depuis hier (mercredi) après sa défaite en double aux côtés d’Alexander Zverev sur « son » tournoi de Vienne, Jurgen Melzer est revenu à l’issue de la rencontre sur certains évène­ment marquants de sa carrière dont cette victoire unique et sublime sur Novak Djokovic en quarts de finale de Roland‐Garros en 2010.

Ce jour‐là, l’Autrichien avait réussi à s’im­poser après avoir été mené deux sets à rien face au Serbe (3–6, 2–6, 6–2, 7–6(3), 6–4) devant un court Philippe Chatrier en ébul­li­tion. Au passage, Melzer demeure toujours le seul joueur à avoir réussi une telle perfor­mance face à Djokovic dans un match au meilleur des cinq sets. Et forcé­ment, cela marque une carrière au fer rouge.

« Jouer le dernier match de ma carrière à domi­cile était un bonus. Pouvoir faire ses adieux ici est spécial car c’est l’en­droit où tout a commencé », a‑t‐il d’abord déclaré dans un discours plein d’émo­tion. « Je me souvien­drai toujours de mon match contre Djokovic, je me souvien­drai toujours d’avoir gagné deux fois à Vienne, d’avoir roulé sur le court central de Wimbledon avec Philipp (Petzschner, ndlr) après avoir remporté le double. Ce sont les souve­nirs spor­tifs que vous chérissez. Vous pensez à toutes les histoires, à toutes les choses qui vous font sourire. Je ne pensais pas telle­ment aux victoires. C’est juste le temps que vous avez passé sur le Tour, à rencon­trer tous ces gens, à être ami avec certains, à vous rappro­cher de certains. Ce sont en fait les choses qui vont le plus me manquer, pas les victoires ou les défaites », a conclu un Jurgen Melzer très ému et en même temps fier d’avoir tout donné pour son sport adoré.