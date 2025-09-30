Qualifié pour la finale de l’ATP 500 de Pékin après une sacrée bataille face à Alex De Minaur ce mardi, Jannik Sinner a expliqué en confé­rence de presse d’après match qu’il regar­dait les matchs du tournoi de Tokyo et notam­ment ceux de son grand rival, Carlos Alcaraz, qui s’est imposé face à Taylor Fritz en finale. Extraits.

Question. Taylor Fritz et Carlos Alcaraz viennent de commencer leur finale à Tokyo. Quand il y a deux tour­nois 500 la même semaine, suivez‐vous ce qui se passe à Tokyo ou êtes‐vous tota­le­ment concentré sur votre travail ici ?

Jannik Sinner : Je regarde les matchs. Pas seule­ment ici, mais aussi dans d’autres tour­nois. Comme je le dirais, j’aime regarder le tennis. Je suis avant tout un fan de tennis. Je regarde tous les matchs. C’est bien. Je ne suis jamais allé à Tokyo, donc je ne sais pas. Il semble que les condi­tions de jeu, comme à la télé­vi­sion, soient un peu diffé­rentes d’ici. Mais oui, je suis les matchs.