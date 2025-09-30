Qualifié pour la finale de l’ATP 500 de Pékin après une sacrée bataille face à Alex De Minaur ce mardi, Jannik Sinner a expliqué en conférence de presse d’après match qu’il regardait les matchs du tournoi de Tokyo et notamment ceux de son grand rival, Carlos Alcaraz, qui s’est imposé face à Taylor Fritz en finale. Extraits.
Question. Taylor Fritz et Carlos Alcaraz viennent de commencer leur finale à Tokyo. Quand il y a deux tournois 500 la même semaine, suivez‐vous ce qui se passe à Tokyo ou êtes‐vous totalement concentré sur votre travail ici ?
Jannik Sinner : Je regarde les matchs. Pas seulement ici, mais aussi dans d’autres tournois. Comme je le dirais, j’aime regarder le tennis. Je suis avant tout un fan de tennis. Je regarde tous les matchs. C’est bien. Je ne suis jamais allé à Tokyo, donc je ne sais pas. Il semble que les conditions de jeu, comme à la télévision, soient un peu différentes d’ici. Mais oui, je suis les matchs.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 19:45