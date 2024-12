Lors de l’en­tre­tien accordé à The National, Rafael Nadal évoque sa vie passé, et aussi ce que peut le motiver quoti­die­nen­ne­ment. Pour lui, vivre à un sens si l’on se fixe à chaque étape des vrais objectifs.

« Je ne comprends pas ma vie sans avoir d’ob­jec­tifs. Bien sûr, je veux profiter de ma famille, de mes amis, et il est vrai que j’ai beau­coup travaillé depuis que je suis très, très jeune, alors je veux avoir le temps de profiter de la vie. Mais je comprends que dans cette vie, il est impor­tant d’avoir des moti­va­tions, des objec­tifs, et c’est pour­quoi j’ai déjà préparé mon avenir. J’ai eu la chance d’avoir une grande famille, une grande équipe autour de moi qui a préparé mon avenir avec mon académie, avec bien sûr diffé­rents projets avec ma fonda­tion qui fait un excellent travail en aidant beau­coup de familles.Je suis très enthou­siaste à l’idée d’en­tamer ce nouveau chapitre de ma vie. Il est encore trop tôt pour en parler car j’ai arrêté de jouer au tennis il y a un mois, mais je suis très, très enthou­siaste et je suis en train d’or­ga­niser mon avenir »